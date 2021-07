Gerson "Canhotinha de Ouro" - Fernando Soutello/AGIF

Rio - Ídolo do Botafogo, Gerson Canhotinha de Ouro comentou em seu canal no Youtube após a derrota do alvinegro para o Goiás por 2 a 0, nesta terça-feira (20), no Estádio Nilton Santos. Para o eterno craque, o clube de General Severiano corre risco de queda para a Série C.

"Se continuar do jeito que está, jogando dessa maneira, todo desarticulado, sem ter nada a mais para sair desse posicionamento horroroso na tabela, não vai sair da Segunda e arrisca muito a ir para a Terceira Divisão. Tomara que não. É melhor até, entre aspas, ficar na Segunda do que cair", disse Gerson.

O Botafogo ganhou peça importante para a Série B. Contratado ao fim do Cariocão, o meia-atacante Chay é um dos destaques da equipe e conquistou rapidamente o carinho do torcedor botafoguense. Gerson poupou o camisa 14 das críticas.

"O time tem o Chay, corre muito, está querendo fazer muita coisa e não está dando resultado. Mas se fizer menos vai piorar. O Frizzo que entrou no segundo tempo deu mais estabilidade. No primeiro tempo teve uma jogada boa, se tivesse feito o gol mudava o panorama do jogo, com Pedro Castro, que entrou sozinho, tinha que dar cavadinha e chutou em cima do goleiro. Foi a única boa jogada do time do Botafogo" afirmou o ex-jogador.

Por fim, o campeão de 70 cobrou uma mudança de postura da equipe alvinegra, agora comandada por Enderson Moreira a parti da próxima rodada.

" Será que ninguém está olhando isso? O Botafogo tem um pouquinho de vontade, mas tem que muita, tem que ter aquilo roxo. Não é só jogo, só vontade, é partir para dentro, definir as coisas, enxergar o jogo. Quem está armando, é o Elvis? Encosta nele. Esse Alef Manga está correndo muito? Marca e bloqueia ele. Tem que estar tudo dentro do esquema, e não estava. Perdeu de dois, poderia ser três ou quatro, mas o Goiás deu uma relaxada. Ganhou até com certa tranquilidade", concluiu.