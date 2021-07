Pepe Guardiola ganha livro com a história de Loco Abreu no Botafogo - Reprodução

Publicado 21/07/2021 21:26

Rio - O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, poderá conhecer a história de Loco Abreu com a camisa do Botafogo. Nesta quarta-feira, o treinador foi presenteado com o livro “Loco por Ti”, dos jornalistas Marcos Eduardo Neves e Gustavo Rotstein, que conta a trajetória do uruguaio com a camisa alvinegra.

Pep recebeu o livro de presente dos próprios autores e posou para uma foto. A imagem foi compartilhada pelo atacante Loco Abreu em suas redes sociais.

“Juanma e Pep já receberam o livro da minha história no @botafogo. Muito obrigado, fenômenos que a vida me presenteou. E obrigado, @marcoseneves e @gustavorotstein”, escreveu o uruguaio.