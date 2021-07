Cria da base do Vasco, Paulinho é uma das apostas de André Jardine para busca o bicampeonato olímpico em Tóquio - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/07/2021 12:38

Rio - Um dos principais nomes da Seleção Olímpica, que estreia nesta quinta-feira às 8h30 (de Brasília) nos Jogos de Tóquio, Paulinho escreveu uma carta de coração aberto, que foi publicado pelo site 'The Players Tribune', que divulgou recentemente uma carta de Adriano Imperador. O jovem atacante do Bayer Leverkusen falou se sua religião do seu clube formador e do coração, o Vasco, de política, e de sua família.

O assunto foi tema do Redação SporTV desta quarta-feira, que contou com a participação do narrador Milton Leite, que elogiou o jovem e criticou outros jogadores que se calam diante dos problemas do Brasil.

"A gente vê os atletas estrangeiros, de outros países, se manifestarem sobre os absurdos que vemos no nosso dia a dia. E aqui no Brasil é todo mundo caladinho, ninguém toca no assunto, é todo mundo cheio de dedos. E o Paulinho é essa grata exceção porque ele se manifesta, toma posição (...) Então acho que é uma exceção muito bem-vinda, que enche a gente de esperança de que as coisas podem ser melhor".

O narrador ainda destacou a importância dos exemplos da sociedade falar de política e destacou que o jogador é um 'exemplo a ser seguido' pelos outros. Após a carta, Paulinho perdeu seguidores por seu posicionamento político e religiosos, mas depois recuperou e superou a marca anterior.

"Essa coisa que esporte e política não se mistura é uma grande bobagem. Tudo isso se mistura pois faz parte de uma mesma sociedade. Então eu vejo com muito bons olhos essas manifestações do Paulinho. Então acho que ele é um exemplo a ser seguido. É uma grande figura", concluiu.