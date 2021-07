Sede da CBF - Divulgação/CBF

Sede da CBFDivulgação/CBF

Publicado 21/07/2021 12:01

Rio - Com o avanço das vacinações em todo o Brasil, a CBF já tem um projeto para a retomada do público aos estádios brasileiros. A previsão é de que o projeto-piloto seja implementado nas quartas de final da Copa do Brasil. Um teste, para saber se há a possibilidade de retorno definitivo. A informação é do site "ge.com"

O presidente em exercício, Coronel Nunes, assinou um ofício que foi enviado às federações estaduais. No documento, a confederação pede para que haja um diálogo entre as autoridades públicas de saúde e as federações, visando o aval para a liberação.

Publicidade

A CBF já tem um grupo de trabalho para intensificar um estudo sobre a situação. Alguns estados já sinalizam por um retorno, como Brasília (que vai receber a partida entre Flamengo e Defensa y Justicia com 25% do público) e Minas Gerais. As prefeituras de Porto Alegre e João Pessoa também tem seguido o mesmo caminho.