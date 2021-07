Em posição irregular, Marquinhos Gabriel abriu o placar para o Vasco - Alisson Frazao/Vasco

Publicado 21/07/2021 23:27

Maceió - Apesar da invencibilidade de quatro rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco visitou o CSA nesta quarta-feira, no Rei Pelé, com a missão de reencontrar o caminho da vitória após os empates com Coritiba e Náutico e encostar no G-4. Mas a sina perseguiu o Cruzmaltino em Maceió no justo empate em 2 a 2, que subiu para o oitavo lugar, com 19 pontos. O CSA é o 12º, com 14.

Encharcado pela chuva que caiu em Maceió, a finalização de Germán Cano de fora da área abriu o caminho para o gol de Marquinhos Gabriel, em posição irregular, após o rebote de Lucas Frigeri, aos quatro minutos. O gol foi um achado, pois a bola teve dificuldade para rolar no Rei Pelé. Os longos lançamentos foram as apostas para evitar complicações e bolas perdidas na defesa.

Bruno Mota, no entanto, soube tirar proveito da grama seca na intermediária para rasgar a defesa cruzmaltina no passe para Gabriel, que invadiu a área e tocou na saída de Vanderlei, com categoria, aos 28. Para quem não se recorda, o meia-atacante é o mesmo que vestiu a camisa do Flamengo entre 2013 e 2019. Outro rosto conhecido do torcedor carioca era Renato Cajá, que defendeu o Botafogo entre 2010 e 2011.

E foi o camisa 10 que quase marcou um belo gol olímpico, mas o travessão salvou Vanderlei. Pouco acionado, Cano não fez a diferença, mas Gabriel Pec, de fora da área, levou perigo. E a finalização com o gramado molhado se tornou o trunfo das duas equipes. Exigido, Vanderlei fez defesas em dois tempos nas tentativas de Gabriel e Cajá.

À espera de Lisca, que será oficialmente apresentado na sexta-feira e estreará no dia seguinte contra o Guarani, em São Januário, o Vasco teve dificuldade na criação mais uma vez. A virada sofrida com o gol de Ernandes, aos sete do segundo tempo, aumentou a pressão. Vanderlei bateu roupa na cobrança de falta de Silas e o lateral-esquerdo aproveitou a chance.

No comando interino, Alexandre Borges, técnico do sub-20, recorreu ao banco e foi feliz nas mexidas. Léo Jabá e Daniel Amorim entraram no lugar de Riquelme e Marquinhos Gabriel e deram mais opções criativas e ofensivas. Aos 27, Amorim, de cabeça, aproveitou o perfeito cruzamento de Zeca para empatar. Juninho entrou no lugar de Bruno Gomes, surpresa no lugar de Andrey, que se machucou durante o aquecimento, e o Cruzmaltino foi com tudo em busca do resultado.

Com o passar do tempo e os riscos de erros potencializados pelo gramado encharcado, as equipes atacaram com cautela e não mudaram o placar até o apito final.



CSA X VASCO

Local: Estádio Rei Pelé

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Gols: 1º tempo - Marquinhos Gabriel (4 minutos) e Gabriel (28 minutos). 2º tempo - Ernandes (sete minutos) e Daniel Amorim (28 minutos)

Cartões amarelos: Silas; Cano, Bruno Gomes e MT

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



CSA: Lucas Frigeri, Yuri, Lucão, Matheus Felipe e Ernandes; Geovane, Silas (Reinaldo), Gabriel (Ewerton), Bruno Mota e Renato Cajá (Dudu); Dellatorre (Yago). Técnico: Ney Franco



Vasco: Vanderlei, Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (Léo Jabá); Bruno Gomes (Juninho), Galarza, MT e Marquinhos Gabriel (Daniel Amorim); Gabriel Pec (Morato) e Germán Cano. Técnico: Alexandre Gomes (interino)