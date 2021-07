Marcelo Cabo: pressão no Carioca - RAFAEL RIBEIROvasco

Publicado 20/07/2021 19:01

Rio - Não demorou muito para Marcelo Cabo ter um novo clube. Nesta terça-feira, um dia após ser demitido pelo Vasco da Gama, o treinador foi anunciado como substituto de Pintado no Goiás.

O acerto entre o Esmeraldino e o treinador ocorreu de forma rápida, ao longo desta terça-feira. O novo treinador, inclusive, foi ao Estádio Nilton Santos, onde seu novo time enfrenta o Botafogo, pela 13ª rodada da Série B.

Marcelo Cabo é um velho conhecido em Goiás e terá a missão de levar o Esmeraldino de volta à Série A, a exemplo do que fez com o Atlético-GO, em 2016. Atualmente, o Goiás ocupa a 5ª colocação, com 20 pontos.