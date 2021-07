Gabriel Teixeira e Kayky - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/07/2021 18:15

Rio - O meia-atacante Gabriel Teixeira, de 20 anos, revelado em Xerém, prorrogou o contrato com o Fluminense até o fim de 2025. Anteriormente, o vínculo do atleta era válido até dezembro de 2024. A informação é do site "GE".

Além da prorrogação, o jogador ganhou reajuste salarial. Formado nas categorias de base do Tricolor das Laranjeiras, Gabriel subiu para o elenco profissional nesta temporada, após se destacar no sub-20.

O meia-atacante recebeu a oportunidade na estreia do Campeonato Carioca, após o afastamento do atacante Marcos Paulo, onde o Fluminense iniciou com o sub-23. Nesta temporada, Gabriel disputou 34 partidas e marcou três gols.