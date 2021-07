Elenco do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Elenco do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/07/2021 16:43

Rio - O Fluminense foi consultado sobre a mudanças de partidas no calendário da temporada. Com a aceitação da comissão técnica, o Tricolor decide, antecipadamente, a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Criciúma, no sábado (31). A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".

Além do adiamento das oitavas da Libertadores, o Fluminense terá que arcar com a maratona de decisões na temporada, incluindo o confronto contra o Palmeiras, no próximo sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na semana seguinte da Copa do Brasil, o Tricolor decide a vaga nas quartas de final da competição, no sábado (31).

Confira o calendário dos próximos jogos do Fluminense:

Sábado, 24/07 – Palmeiras (Brasileirão)

Terça-feira , 27/07 – Criciúma (Copa do Brasil)

Sábado, 31/07 – Criciúma (Copa do Brasil)

Terça-feira, 03/08 – Cerro Porteño (Libertadores)

Domingo, 08/08 – América-MG (Brasileirão)