20/07/2021

Léo Chú Divulgação Rio - O atacante Léo Chú, do Grêmio, pode reforçar o Fluminense. De acordo com o site "Globo Esporte", o jogador foi oferecido ao Tricolor e agradou ao técnico Roger Machado, que deu sinal verde para uma possível negociação.

Léo tem contrato com o Grêmio até 2024 e poderá chegar ao Fluminense por empréstimo. O atacante se destacou durante o último Brasileirão com a camisa do Ceará, mas não conseguiu firmar em sua volta ao clube gaúcho. Ele teve poucas oportunidades com Renato Gaúcho e Tiago Nunes, e o mesmo vem se repetindo com o recém-chegado Felipão.

A diretoria do Grêmio avalia a saída de alguns nomes para enxugar o elenco, mas Léo Chú não faz parte da lista. Até o momento, o Fluminense não fez nenhum contato com a equipe gaúcha.