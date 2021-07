Lateral-esquerdo Marlon - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 20/07/2021 19:43

Rio - O futuro do lateral-esquerdo Marlon deve ser resolvido na próxima semana, segundo o estafe do jogador. O atleta pertence ao Fluminense e estava no Trabzonspor (TUR), no entanto, deseja ser reintegrado ao elenco do Tricolor das Laranjeiras, sob comando de Roger Machado. A informação é do site "NETFLU".

Com propostas no Brasil e na Europa, o jogador teve o contrato reativado no BID, mas o estafe garante que a situação do atleta será resolvida em breve. Marlon está treinando no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, junto com o elenco tricolor.

No entanto, ele só poderá atuar no início de agosto, quando terá a abertura da janela de transferências internacionais. O Fluminense possui 50% de direitos do atleta, que além dele, conta com Egídio, Danilo Barcelos e Jefté, o último revelado em Xerém. O vínculo de Marlon encerra no fim de 2022.