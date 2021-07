Marta marcou duas vezes na estreia do Brasil nas Olimpíadas - AFP

Publicado 21/07/2021 19:51 | Atualizado 21/07/2021 19:56

Rio - A atuação de gala de Marta goleada por 5 a 0 do Brasil sobre a China, na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio, na manhã desta quarta-feira, recebeu elogios de Pelé. Em seu Instagram, o Rei do Futebol mandou um recado para a camisa 10 e destacou sua importância.

"Parabéns pela sua trajetória. Parabéns, pois você é muito mais que uma jogadora de futebol. Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés", escreveu Pelé em sua conta no Instagram.

A seleção feminina, liderada por Marta, volta a campo no próximo sábado, ás 8h30, contra a Holanda.