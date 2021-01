Marta Assessoria / CBF

Publicado 19/01/2021 11:12

Rio - A "Rainha" Marta, de 34 anos, atualmente no Orlando Pride, dos EUA, postou uma indireta em sua rede social nesta tarde. A mensagem da jogadora eleita seis vezes a melhor do Mundo foi publicada no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro criticou questões do Enem, realizado no último domingo, sendo uma delas que trazia as desigualdades salariais entre Neymar e Marta no futebol.



"Uns serão lembrados como os melhores da história, já outros", postou Marta em mensagem enigmática em seu story em seu perfil no Instagram.

Em conversa com seus apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro classificou a questão como "ridícula" nesta manhã e justificou o fato do craque do PSG ganhar mais do que a jogadora seis vezes melhor do Mundo.



"O banco de questões do Enem não é do meu governo ainda, é dos governos anteriores. Têm questões ali ridículas, ainda. Ridículas, tratando do assunto. Comparando mulher jogando futebol, mulher e homem, por que que a Marta ganha menos que o Neymar", disse Bolsonaro na conversa.



"Não tem que ter comparação, o futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. O que o Neymar ganha por ano, todos os times de futebol juntos no Brasil não faturam por ano. Como que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Ela que faz o salário. Ela que mostra para onde o mercado deve ir. Então, (o exame) faz umas questões absurdas sempre pregando a igualdade, mas por baixo", completou.



Marta é considera a maior jogadora da história do futebol feminino. A atleta é a grande referência das mulheres mais jovens que buscam espaço na modalidade no Brasil.