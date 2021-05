Comunidade do Santa Marta em Botafogo, Zona Sul, Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 19:44 | Atualizado 08/05/2021 19:52

Rio - Moradores relataram um intenso tiroteio na comunidade Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado (8), nas redes sociais. De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta realizavam policiamento pelo interior da comunidade quando, na localidade do Cantão, criminosos armados atiraram contra os policiais.

Ainda segundo a PM, até o momento, não há registro de feridos. O policiamento foi intensificado na região do incidente.

Publicidade

"Atenção, tiroteio intenso no morro Santa Marta, muito cuidado na região!", publicou um internauta no Twitter. "Tiroteio pesado no Santa Marta. Operação da PM?", questionou outro usuário na rede social.