Chico GarciaFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2021 19:12

Rio - O jornalista Chico Garcia, da TV Bandeirantes, apresentou uma boa melhora nesta quarta-feira. O comentarista, que foi internado na UTI na última segunda-feira por conta da Covid-19, apresentou uma melhora e tem quadro estável.

"O Chico segue acordado, estável e com a ajuda de oxigênio. Os exames dele apontaram novamente melhoras em todos os fatores. Segue sem febre e com redução na taxa que mede a inflamação", escreveu Mila Alves, esposa de Chico, nas redes sociais.

"Segundo o médico, ainda não viramos o jogo, mas podemos afirmar que hoje ele está melhor que nos outros dias. Então seguiremos confiantes, um passo por vez. E o passo de hoje é muito otimista. Não cansarei nunca de agradecer o carinho, as mensagens, as orações e as boas vibrações", completou.