Alaba é anunciado oficialmente pelo Real MadridDivulgação/Real Madrid

Publicado 21/07/2021 17:45

Madri - Alaba foi apresentado como novo jogador do Real Madrid e irá vestir camisa de número quatro na próxima temporada. O austríaco herdou o manto de Sergio Ramos, mas evitou se comparar com o ex-capitão merengue e comentou sobre a responsabilidade que tem com o novo uniforme.

"Ramos esteve por uma década aqui e é um líder. Me disseram que era a única camisa disponível e não queria falar com outros companheiros para mudar este número. É uma honra. Representa força e liderança", comentou.

Anteriormente no Bayern, o austríaco afirmou realizar um sonho sendo jogador do gigante espanhol.

"É o maior clube do mundo. Estar aqui me enche de orgulho e só posso dizer que estou desejando vestir esta camisa. Decidi dar um passo na minha carreira. Recebi diversas ofertas, mas o Real Madrid sempre foi a primeira opção e é um sonho" afirmou o defensor.

O jogador, que já iniciou os trabalhos de pré-temporada, afirmou que é um atleta flexível e que pode ser utilizado no setor de campo que o técnico Carlo Ancelotti pedir. Alaba finalizou dizendo que não quer se comparar com ex-jogadores do clube e que irá buscar ser ele mesmo.

Alaba chega ao Real Madrid após longa passagem pelo clube alemão. Pelo Bayern, disputou 431 jogos, marcou 33 gols, deu outras 55 assistências e conquistou 27 títulos.