Natália Lara, narradora do SporTVReprodução

Publicado 21/07/2021 16:57

Rio - As seleções de futebol feminino do Canadá e do Japão empataram em 1 a 1 na estreia da Olimpíada de Tóquio mas o que ganhou as redes sociais foi o uso do pronome neutro "elu" pela narradora Natália Lara, do "SporTV", que comandou a transmissão da partida. A locutora explicou, durante a partida, que Quinn, atleta do Canadá, se identifica com gênero não-binário (não se considera nem masculina, nem feminina) e se sente mais confortável com este uso.

"Agora vou usar um pronome de Quinn, para a entrada da Rose. Quinn que é uma pessoa trans não-binária, por isso a gente fala com o pronome neutro. Então saindo Quinn para a entrada da Rose", explicou a narradora Natália Lara.

"Elu está saindo e elu jogou muito bem no meio campo, marcou demais", complementou o comentarista Conrado Santana.

Como uma pessoa trans não binária, nunca pensei que ouviria uma pessoa não binária sendo referida como "elu" e tendo seus pronomes respeitados em rede nacional. Quão agradável e emocionante foi a surpresa de ver não só a @natalialaragc fazer isso, mas também o comentarista!

A narradora comemorou a repercussão nas redes sociais, falando sobre a importância de passar esta mensagem para "dar um passo para uma maior inclusão".

"Quinn é uma pessoa trans não-binária, e usar pronome neutro é como se sente mais confortável. Que eu possa ser sempre agente de transformação. É um pequeno passo que damos pra uma maior inclusão. Elu jogou muito bem, e merece o respeito", disse a narradora no seu Twitter.

Nas redes sociais, uma parte dos internautas aplaudiram a postura de Natália Lara, outros questionaram o uso do pronome neutro pela narradora. Estes argumentaram que "pronome neutro não existe" ou que não era o lugar para este tipo de "manifestação".