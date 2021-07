Paulinho - Marco Galvão/CBF

Publicado 21/07/2021 17:13

Rio - O atacante Paulinho, da Seleção Brasileira olímpica, foi convidado pela Mocidade Independente de Padre Miguel a participar do próximo desfile da agremiação, no carnaval 2022. O enredo da escola será "Oxóssi - Batuque ao Caçador", que falará sobre o orixá cultuado pelo jogador do Bayer Leverkusen e revelado pelo Vasco da Gama.

Nesta terça-feira (20), o jovem viralizou ao publicar uma carta no "The Player's Tribune" falando sobre sua trajetória de vida e no futebol. Como de costume em entrevistas e depoimentos, o atacante destacou sua religiosidade e como a energia vinda do culto aos orixás o ajuda na rotina.

"Prefiro chamar de filosofia de vida. Uma coisa bem pessoal, que toca o meu coração. Sou eu comigo mesmo, entende? Cultuar essa filosofia me traz muita energia boa, muito axé. Como assentado e praticante, vou ao meu pai de santo sempre que estou no Brasil e peço proteção aos orixás, principalmente ao meu Pai Oxóssi e à minha Mãe Iemanjá. Exu é o caminho. Procuro saudá-lo antes de cada obrigação, de cada partida. Laroyé! Por tudo que nosso país já sofreu, temos não só o preconceito com religiões de matriz africana, mas também de outras naturezas, como de raça, gênero e orientação sexual", escreveu Paulinho.

Filho de Oxóssi e Iemanjá, mas sempre cultuando Exú, o atacante pode desfilar pela tradicional agremiação carioca no próximo ano de eventos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a escola afirmou que as portas estão abertas.

"Salve a nossa cultura. Salve, Oxóssi! Batuque ao caçador! Orè arò, okè", escreveu a agremiação em comunicado nos canais oficiais.