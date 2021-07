A moderna arena do Shiokaze Park não contará com o calor da torcida na competição de vôlei de praia - AFP

Publicado 21/07/2021 17:46

Tóquio - Se a primeira impressão é a que a fica, o Shiokaze Park, em Tóquio, superou as expectativas de Ana Patrícia e Rebecca no primeiro treino na areia na quadra central. A dupla de vôlei de praia estreia nas Olimpíadas no domingo, às 23h, contra as quenianas Makokha e Khadambi, mas tiveram a chance de medir a ansiedade no treino de reconhecimento nesta quarta-feira.

"A gente estava muito ansiosa para vivenciar a arena da Olimpíada e se surpreendeu muito com a estrutura. O mais próximo que chegamos disso foi na disputa da Copa do Mundo. Já começamos a desenhar na cabeça o que queremos apresentar aqui dentro", afirmou Ana Patrícia.



A areia, que não foi considerada tão fofa, é outro ponto positivo do palco das competições de vôlei de praia. No entanto, o intenso calor japonês, que tem registrado a sensação térmica até 38º na quadra, promete ser um adversário a ser superado, assim como o vento no momento do saque.



"Tem um pouco de vento, a areia não é tão fofa, que gera mais tranquilidade para o torneio. O calor é grande então vamos ter que nos hidratar bem. O mental vai fazer diferença nesse calor", avaliou Rebecca.

Com 13 medalhas olímpicas, sendo quatro de ouro, o Brasil tem o maior número de conquistas na história das Olimpíadas e chega com duplas embaladas para manter a tradição em Tóquio. Líderes do ranking mundial, Ágatha (campeão no Rio-2016 ao lado de Bárbara) e Duda chegaram ao Japão no clima após a vitória no Torneio de Gstaad do Circuito Mundial. Na decisão, venceram justamente Ana Patrícia e Rebecca.



Ágatha e Duda estreiam contra as argentinas Gallay e Pereyra, na sexta, às 23h. No masculino, Alison, campeão olímpico nos Jogos Rio 2016 e prata em Londres-2012, disputa sua terceira edição do evento ao lado do novato Álvaro. Eles estreiam contra os argentinos Azaad e Capogrosso na sexta, às 22h. Evandro e Bruno Schmidt, parceiro de Alison na conquista da medalha de ouro no Rio-2016, enfrentam os chilenos Marco e Esteban Grimalt no sábado, 23h.



"Estou muito feliz. Depois de tudo isso que aconteceu com o mundo, esses Jogos estão sendo realizados, que são de suma importância para o esporte e para o mundo. Os Jogos Olímpicos são a união dos povos, e se eles se unem tudo de bom pode acontecer", disse Alison.