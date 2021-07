Carro invade loja de biscoitos ao tentar fugir de perseguição policial - Divulgação

Publicado 20/07/2021 15:20

Rio - Uma perseguição policial seguido de intenso tiroteio na Estrada do Catonho, em Jardim Sulacap, até a Estrada Marechal Mallet, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, terminou com um criminoso preso na manhã desta terça-feira. Policiais militares viram bandidos roubando um carro modelo Fox, de cor preta. Os criminosos resistiram à abordagem na altura da Estrada do Catonho e, durante a fuga, bateram em ao menos três veículos e invadiram uma loja de biscoitos na Magalhães Bastos.



Além do Fox, um carro modelo Idea, de cor preta, que também estava com os bandidos, foi apreendido. De acordo com testemunhas, os criminosos que conseguiram fugir em direção à comunidade Minha Deusa, em Realengo.

O intenso tiroteio assustou pedestres e funcionários do comércio local. Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o desastre deixado pela perseguição.

O preso, que não teve identidade revelada, e os dois veículos apreendidos na ação foram encaminhados à 33ª DP (Realengo).