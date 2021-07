Favela Mundo oferece oficinas artísticas - Divulgação

Favela Mundo oferece oficinas artísticasDivulgação

Publicado 20/07/2021 14:22

Rio - O projeto Favela Mundo abre 700 vagas para oficinas de artes destinadas aos moradores das comunidades do Jacarezinho, Cidade de Deus e Caju, a partir desta terça-feira. As aulas serão presenciais e as inscrições poderão ser feitas para turmas de Teatro, Hip Hop, Musicalização, Violão, Jazz, Danças Brasileiras e Violão. O projeto social Favela Mundo é patrocinado pelas concessionárias Lamsa e MetrôRio, com o apoio do Instituto Invepar.



O foco são crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, e o único pré-requisito é todos estarem estudando. As aulas seguirão as recomendações para a prevenção da covid-19, incluindo o uso obrigatório de máscaras, distanciamento entre alunos e distribuição de álcool em gel.

“Estamos muito felizes em estarmos retomando nossas atividades presenciais após um ano e meio. Precisamos, mais do que nunca, oferecer atividades a nossas crianças e jovens, que estão perdendo o estímulo com os estudos e necessitando de atenção.”, afirma Marcelo Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo, organização que tem o mesmo nome do projeto.



A iniciativa conta ainda com o patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e ICTSIRIO. A ONG Favela Mundo é chancelada pela ONU como “Modelo de Inclusão Social nas Grandes Cidades”, no evento World Cities Day, em Nova York, além de representar o Brasil em outros eventos da entidade nos Estados Unidos, Canadá, México, Cuba e Marrocos.



SERVIÇO



Favela Mundo abre 700 vagas para crianças e jovens de comunidades.

Para se inscrever em uma das oficinas é necessário estar matriculado na escola.

Caju –Rua General Sampaio, 74 fundos.

Na Associação A Arte Salva Vidas.Cidade de Deus –Rua Moisés s/n.

No EDI Sra. Perciliana de Alvarenga.Jacarezinho – Av. Demoráticos, 76.

No EDI Dr. Antônio Fernandes Figueira.