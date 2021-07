Jairinho e Monique quando foram presos preventivamente em abril - Reprodução

Publicado 20/07/2021 12:59 | Atualizado 20/07/2021 13:57

Rio - A Justiça do Rio negou, na última sexta-feira (16), o pedido de relaxamento e manteve as prisões preventivas de Monique Medeiros e do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho. O casal foi indiciado pela morte do menino Henry Borel, filho dela, no dia 8 de março. Os dois foram presos um mês após o crime

A decisão é assinada pelo juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal da capital. Para o magistrado, Monique e Jairinho cometeram um crime com evidências consideradas graves e, por isso, a medida restritiva de liberdade de ambos garante a ordem pública e assegura a instrução criminal.

O casal também é investigado por tentar coagir testemunhas do caso.

"Além do crime de coação no curso do processo, se imputa aos acusados a prática de crime de fraude processual, demonstrando que há indícios de que os réus possam ter objetivado influenciar no curso das investigações", escreveu o magistrado.

Na decisão, Werneck ainda aceitou o pedido de aditamento do Ministério Público, para que o pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel, seja ressarcido em R$ 1,5 milhão pela morte do filho.

TORTURA E HOMÍCÍDIO

Jairinho e a namorada Monique Medeiros foram presos no dia 8 de abril, quando a morte de Henry Borel completou um mês. O ex-parlamentar foi indiciado pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. O político ainda é alvo de outras três denúncias, duas por torturar filhos de ex-namoradas e uma por violência doméstica. O filho do deputado estadual Coronel Jairo ainda perdeu o cargo de vereador por quebra de decoro

Além da morte do filho, a professora Monique Medeiros responde pelo crime de incapacidade. Para a Polícia Civil e Ministério Público do Rio, por ser mãe ela tinha a obrigação de denunciar o namorado.

