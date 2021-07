O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira, após perseguição policial em Jardim Sulacap, Zona Oeste do Rio. Dois veículos foram apreendidos na ação, que terminou com tiroteio. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para um roubo de carro na Avenida Marechal Fontenelle. Os PMs deram ordem de parada para os suspeitos, que seguiram.

Após uma troca de tiros, os suspeitos bateram um do dos carros e abandonaram o outro perto da comunidade Minha Deusa, em Realengo, também na Zona Oeste. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).