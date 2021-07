Dupla é presa por furtos de objetos em veículos usando bloqueador de sinal - Divulgação/ Segurança Presente

Publicado 20/07/2021 18:40 | Atualizado 20/07/2021 18:45

Rio - Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), em conjunto com o programa Barra Presente, prenderam na última segunda-feira (19) dois chilenos que integravam uma quadrilha especializada em furtar pertences no interior de carros estacionados nos shoppings da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O bando usa bloqueadores eletrônicos para impedir que os veículos sejam fechados com a chave eletrônica, facilitando o roubo. A dupla foi localizada e presa dentro de um carro, usado para esconder o equipamento e com diversas ferramentas, em um estacionamento de shopping da Barra.



Um vídeo de câmera de segurança de um shopping da Zona Oeste, que registrou um roubo no dia 2 de junho, ajudou nas investigações da polícia para chegar até os criminosos. Nas imagens, os bandidos se aproximam do veículo com um Voyage, na cor branca. Em seguida, a dupla ativa o equipamento.

A vítima desce do carro, tenta trancar a porta, mas não consegue. A motorista deixa o veículo estacionado e entra no shopping. Minutos depois um homem se aproxima do carro da vítima e furta uma mala preta grande.

A dupla foi levada para a 16ª DP e está à disposição da Justiça.