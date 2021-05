Orla de Itaipuaçu recebe sinalização Foto: Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 08:55

Maricá - A orla de Itaipuaçu está recebendo uma série de melhorias feitas pela Prefeitura de Maricá, através da Secretária de Trânsito. Em um trecho de dois quilômetros entre a Avenida Zumbi dos Palmares (Avenida 1) e a Rua Professor Cardoso de Menezes (Rua 1).

A intervenção, que tem previsão de término para a próxima sexta-feira (21), conta com a instalação de uma pista exclusiva para a prática de atletismo, redutores de velocidade — conhecidos como traffic calmings — próximo a quiosques e outros pontos de grande movimentação; além da sinalização horizontal e vertical da Avenida Beira-Mar, a confecção de ciclofaixa e áreas específicas para estacionamento de veículos.

A pista de corridas, que será identificada pela cor azul, é uma das novidades e um diferencial importante na região, contendo marcadores de deslocamento a cada 50 metros de distância no trecho inicial e aumentando para a cada 100 metros no decorrer do percurso, tornando-se uma forma de incentivo aos esportistas. Já a ciclofaixa, será marcada pela cor vermelha e terá fluxo bidirecional, adquirindo grande importância com a chegada de duas estações das bicicletas gratuitas — as Vermelhinhas — à orla de Itaipuaçu no dia 26/05.

As melhorias realizadas no local, que tem previsão de serem levadas a outros pontos da orla futuramente, facilitam os deslocamentos por diversos modais no entorno e trazem mais segurança aos moradores e visitantes do distrito, aspectos destacados pelo secretário de Trânsito, Marcio Carvalho.

“A missão da Secretaria de Transportes é salvar vidas e entendemos que temos de dar segurança aos pedestres, motoristas e ciclistas, então, com essas novas instalações e sinalização, separando os espaços para cada um, iremos harmonizar o trânsito e evitar qualquer acidente na via. Esse ponto é ainda mais importante neste mês, em que estamos no Maio Amarelo, mês voltado à consciência da segurança no trânsito”, concluiu.