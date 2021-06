Felipe Ramos Ferreira foi preso nesta segunda-feira - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 08:36

Rio - Policiais civis da 105ª DP (Petrópolis) prenderam dois homens acusados de roubo a residências de alto padrão em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com a corporação, Felipe Ramos Ferreira foi pego nesta segunda-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Já Roberto da Conceição foi capturado na semana passada. Dois integrantes da quadrilha, identificados como Fabrício de Souza Ventura, o Buiu, e Felipe do Santos da Silva, o Tilipe, seguem foragidos da Justiça.

Luiz Thiago Rodrigues da Silva é sócio do ex-policial militar Leandro Lopes, conhecido como Leandrão Divulgação Nesta segunda, os agentes ainda prenderam em flagrante Luiz Thiago Rodrigues da Silva. Segundo os policiais, ele é um dos donos de um ferro velho em Duque de Caxias, onde foi localizado parte de um carro roubado em uma das mansões.

Ainda de acordo com os investigadores, Luiz é sócio do ex-policial militar Leandro Lopes, conhecido como Leandrão, expulso da policia por integrar a milícia de Jonas Gonçalves da Silva, conhecido como Jonas é nós.

O primeiro roubo ocorreu no dia 27 de abril deste ano, causando um prejuízo de R$ 300 mil às vítimas. Segundo as investigações, os criminosos agiam com extrema violência e mantinham as vítimas em cárcere privado por longos períodos.

No início do mês passado, a quadrilha assaltou uma residência no bairro Independência, em Petrópolis, e levou três carros importados, joias de luxo e aparelhos eletrônicos.

A Polícia Civil informou que o grupo estava planejando outros roubos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.