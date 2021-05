Carro seria levado pelo reboque, mas foi impedido pelo proprietário Divulgação/Polícia Civil

Por Jenifer Alves

Publicado 26/05/2021 10:18 | Atualizado 26/05/2021 12:41

Rio - Um homem foi preso nesta terça-feira (25), suspeito de integrar uma quadrilha de reboque, que furta veículos, na Região Oceânica de Niterói. Uma câmera de segurança filmou o momento em que o proprietário impede que seu carro seja levado. De acordo com a polícia, criminosos furtam automóveis estacionados em vias públicas e os levam para um desmanche.

Proprietário de veículo impede que quadrilha furte seu carro. #ODia



Crédito: Divulgação Polícia Civil. pic.twitter.com/2ZH0AvL62S — Jornal O Dia (@jornalodia) May 26, 2021

Publicidade

Nas imagens é possível ver o reboque se aproximando do veículo estacionado na calçada e logo depois o dono aparece para impedir que ele seja levado. No entanto, nem sempre os carros precisam estar estacionados irregularmente para que os criminosos ajam.

De acordo com o delegado que investiga o caso, titular da 81ªDP (Itaipu) Fábio Barucke, o grupo criminoso escolhe carros antigos, que passam muito tempo estacionados em vias públicas. "O autor passa pelo local várias vezes e olha se o veículo está estacionado no mesmo local, sem uso e depois chama o reboque", conta.

Publicidade

Segundo ele, quatro pessoas foram identificadas e cinco casos registrados. "Pode ter mais, pois a vítima muitas vezes não sabe que foi furtada pelo reboque e quando vê, o veículo já não está mais lá", explica. Ainda de acordo com o titular da unidade, o motorista do reboque alegou que também teria sido vítima da quadrilha e que apenas foi contratado para levar os carros e não sabia do que se tratava.