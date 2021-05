Por O Dia

Publicado 15/05/2021 10:57 | Atualizado 15/05/2021 12:51

Rio - A placa da Rua Moreira César, em Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio foi furtada, na madrugada desta sábado. A rua terá seu nome alterado para Rua Ator Paulo Gustavo , após a Câmara de Vereadores de Niterói aprovar, na última quinta-feira (13), por 18 favoráveis e três contrários, a mudança do nome. A proposta foi enviada para a Casa pelo prefeito Axel Grael (PDT) após realizar uma consulta pública para ouvir a população da cidade sobre a alteração, aprovada com mais de 90% dos votos favoráveis.