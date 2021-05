Essa foi a maior consulta realizada através do Colab no país e o maior processo participativo da cidade Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 19:55 | Atualizado 13/05/2021 19:56

Niterói - Na página da Prefeitura, a notícia foi dada com entusiasmo: "Após consulta pública com mais de 34 mil participantes, a Câmara Municipal de #Niterói aprova homenagem a Paulo Gustavo em rua de Icaraí. Na consulta, foram 34.414 participantes, sendo 90.2% favoráveis a mudança do nome da rua. Paulo Gustavo era um apaixonado por Niterói e sempre que pode exaltou o nome de nossa cidade no #Brasil e no mundo. Ele se foi mas deixou um grande legado de amor e generosidade. Essa homenagem mostra o enorme reconhecimento dos niteroienses por essa pessoa extraordinária que foi Paulo Gustavo.", dizia a publicação.

A Câmara de Vereadores de Niterói aprovou hoje (13), por 18 favoráveis e 3 contrários, a mudança do nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo. A proposta foi enviada para a Casa pelo prefeito Axel Grael (PDT) após realizar uma consulta pública para ouvir a população da cidade sobre a alteração, aprovada com mais de 90% dos votos favoráveis. O projeto foi aprovado com emendas que revogam disposições anteriores que poderiam impedir a homenagem. O projeto segue para a sanção do prefeito.



Ao saber da aprovação da medida, o Axel se manifestou agradecendo o entendimento dos vereadores em acatar a homenagem. “Fiquei muito feliz com a aprovação, agora há pouco, na Câmara de Vereadores de Niterói, por 18 votos a 3, da mensagem que encaminhei propondo a mudança do nome da Rua Coronel Moreira César para Rua Ator Paulo Gustavo. Com esta homenagem, Niterói demonstra carinho, admiração e respeito por este artista que, em toda a sua trajetória, enalteceu nossa cidade com sua genialidade e talento”, afirmou.



