Procon Carioca descartou 16,150 quilos de produtos alimentícios Divulgação/Procon Carioca

Publicado 20/07/2021 17:28

Rio - Uma fiscalização do Procon Carioca descartou 16,150 quilos de produtos alimentícios no restaurante Baladinha, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (20). A ação do órgão vinculado à Secretaria Especial de Cidadania com apoio da Delegacia do Consumidor (Decon) ocorreu após denúncias de infrações às normas consumeristas, em especial sobre a falta de higiene no local.



A equipe encontrou alimentos impróprios para o consumo, com validade vencida e armazenamento inadequado, como carne, alho, presunto, salsicha, creme de leite, leite, açaí e pimenta. Os agentes também registraram falta de higiene e telas nos ralos e na cozinha aberta. A fiscalização também constatou que o estabelecimento não tinha Certificado de Potabilidade da Água. A empresa foi notificada. O DIA ainda não conseguiu contato com o restaurante Baladinha.