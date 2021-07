Gustavo Tutuca se reuniu com prefeitos municipais e Cláudio Castro - Divulgação

Publicado 20/07/2021 17:17 | Atualizado 20/07/2021 17:17

Rio - O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, se reuniu, nesta terça-feira, com prefeitos e com o governador do Rio, Cláudio Castro, para discutir novos projetos para garantir investimentos e a expansão do turismo. No Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, demandas como o foco nas áreas de infraestrutura, obras, saúde e acesso à moradia foram apresentadas pelos prefeitos de Piraí, Paraty, Engenheiro Paulo de Frontin, Barra do Piraí, Pinheiral e Quatis. Gustavo Tutuca intermediou os pedidos dos prefeitos ao governador.

"Essa reunião marca um avanço nos projetos para os municípios do interior do nosso estado. Estas obras são reivindicações dos moradores e dos turistas que usufruem destas cidades. Somando a nossa atuação e a dos prefeitos, juntamente com o Governo do Estado, poderemos alavancar as melhorias e ajudar no fomento ao turismo e na qualidade de vida destes moradores", afirmou Tutuca.



Foram destacadas as demandas da revitalização do Hospital Flavio Leal e as obras do Centro de Terapia Intensiva (CTI) de Piraí. A reforma do cais turístico de Paraty, considerado o principal atracadouro para a realização de passeios náuticos no município, além da construção do Centro de Convenções da cidade.



Para a cidade de Barra do Piraí foram apresentados os pedidos de entrega do conjunto habitacional e o início das obras na RJ-137, que liga o distrito de Ipiabas ao município de Barra do Piraí. Em Pinheiral, foram abordados a reforma do Complexo Hospitalar e a entrega de moradias no bairro Parque Maíra.



Para o município de Engenheiro Paulo de Frontin, foi pedido a liberação de verba para construção do Boulevard Turístico. E por fim, a cidade de Quatis apresentou as demandas sobre a manutenção da RJ-159, obras do DER e do hospital municipal.



"Precisamos investir na nossa cidade, no nosso interior, cada cidade é diferente da outra, é muito importante quando o executivo municipal vem aqui e mostre para nós as demandas", destacou Cláudio Castro.



Estiveram presentes os prefeitos das cidades: Piraí, Tutuca; Paraty, Luciano Vidal; Engenheiro Paulo de Frontin, Maneco; Barra do Piraí, Mario Esteves; da cidade de Pinheiral, Ednardo Barbosa; Quatis, Aluísio d'Elias.