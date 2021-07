Ilha Grande vai receber vacinação em massa neste sábado (10) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:00

A vacinação de todos os moradores da Ilha Grande, no próximo sábado, marca a retomada do turismo no município de Angra dos Reis. Com a população totalmente imunizada, os empresários e comerciantes locais poderão voltar a receber os visitantes sem restrições, com mais segurança para todos. A região é um dos destinos turísticos mais importantes do estado e também do país, com grande movimentação de pessoas em datas como o Réveillon e o Carnaval.

“A Ilha Grande é uma região emblemática, importante para Angra dos Reis, para o Estado do Rio de Janeiro. Imunizar o maior número de pessoas possível é o que vai nos fazer vencer essa pandemia, é o que nos diz a ciência. Com a vacinação de toda a população da Ilha Grande, a proteção dos moradores locais, poderemos retomar de forma responsável as atividades turísticas em Angra. Queremos que os turistas voltem, conheçam nossas praias e as belezas naturais da Ilha”, afirma o prefeito Fernando Jordão.

A região tem cerca de 5,5 mil moradores e a meta da ação de sábado é imunizar 2.500 pessoas. Serão mobilizados 60 profissionais da secretaria municipal de Saúde, além de funcionários de outras secretarias parceiras.

Serão instalados cinco postos fixos de vacinação: na Casa da Cultura da Vila do Abraão, ESF Provetá, ESF Marítima, ESF Araçatiba e ESF Enseada das Estrelas. As praias que não possuem unidades de saúde serão contempladas com vacinação volante. O atendimento começará às 9h30 e será realizado, ao longo do dia, de acordo com a idade das pessoas.

Veja o cronograma da imunização:



9h30 às 10h30 - 39 a 35 anos

10h30 às 11h30 - 34 a 30 anos

11h30 às 12h30 - 29 a 27 anos

12h30 às 13h30 - 26 e 25 anos

13h30 às 14:30 - 24 a 20 anos

14h30 às 15h30 - 19 e 18 anos

15h – maiores de 40 anos ainda não vacinados



Os moradores devem levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de moradia na Ilha Grande.