Obras integram a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema FecomércioDivulgação

Publicado 16/07/2021 18:50

A partir desta sexta-feira (16/07), a obra Fluxos, escultura gigante que faz parte da campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), e está exposta no Praça Demerval Barbosa Moreira, no centro de Nova Friburgo entrará na segunda fase da exposição, quando as mãos serão unidas.



A escultura de mais de dois metros de altura, feita em fibra de vidro e constituída por um par de mãos, foi instalada na última semana com as duas partes separadas. Nesta segunda fase da intervenção urbana, as mãos se juntam, representando a retomada de contatos, planos e afetos em 2021 – depois de um 2020 de privações e isolamento impostos pela pandemia do Covid-19.



A intervenção urbana itinerante da campanha Rio de Mãos Dadas pode ser vista nos municípios de Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda, até 24 de de julho, e em São João de Meriti até o dia 27.