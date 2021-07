Arma, drogas e munições apreendidas com suspeito baleado em confronto - Divulgação

Publicado 15/07/2021 18:05

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, na noite desta quarta-feira (14/07), terminou com um suspeito morto. O confronto começou quando três homens, ao perceberem a aproximação da viatura, atiraram contra a guarnição, na intenção de fugirem.

A troca de tiros aconteceu na Rua Purus, no Alto de Olaria. Depois de cessar o confronto, os PMs vasculharam o terreno e encontraram um dos suspeitos, um homem de 29 anos, caído no chão. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Raul Sertã, mas não resistiu.

Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre.40 com kit rajada, carregada com nove munições. Ele também estava de posse de 38 papelotes de cocaína. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).

Ainda na noite desta quarta-feira, os policiais militares do Serviço Reservado prenderam um homem de 18 anos por tráfico de drogas, na Travessa Jardim Primavera, em Olaria. Durante a abordagem, os PMs apreenderam 18 unidades de maconha. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado e permaneceu preso.