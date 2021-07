Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo realizado pela Nova Faol - Paula Valviesse

Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo realizado pela Nova FaolPaula Valviesse

Publicado 15/07/2021 17:32

Depois de se limitar a informar que não comentava sobre detalhes de negociações em andamento, quando procurado quanto a apresentação da frota para prestar o serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo, o Grupo Itapemirim emitiu uma nota à imprensa, nesta quinta-feira (15/07), no qual aborda uma nova decisão judicial que saiu hoje, esclarece estar dentro do prazo do contrato e trata brevemente da expectativa da empresa quanto a prestação do serviço.

Segundo a empresa, a decisão judicial proferida hoje mantém os prazos do contrato entre a Itapemirim e a Prefeitura de Nova Friburgo, que começou a contar da data de assinatura do mesmo, dia 25 de junho. Vale lembrar que a data informada inicialmente pelo município foi dia 22, sendo posteriormente corrigida.

“O Grupo Itapemirim informa que irá assumir o serviço de transporte coletivo de Nova Friburgo de acordo com os termos firmados em contrato com a Prefeitura Municipal. De acordo com decisão judicial proferida nesta quinta-feira (15/07) pelo Juiz Titular Fernando Luis Gonçalves de Moraes, a empresa tem 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, a contar de 25 de junho, data da assinatura do contrato, para iniciar suas operações na cidade”, informa a nota da empresa.



O comunicado termina com a afirmação de que a empresa utilizará o período de adaptação previsto em contrato para se estabelecer: “Neste período, o Grupo Itapemirim trabalha arduamente no processo de transição para oferecer um serviço de alta qualidade, prestando-o de maneira regular, eficiente e adequada à população de Nova Friburgo, como tem sido sua marca registrada em 68 anos de operação em transporte de passageiros”, diz a nota.



A Prefeitura de Nova Friburgo foi procurada sobre a questão do pedido de prorrogação da prestação do serviço de transporte pela empresa Nova Faol durante o período que o Grupo Itapemirim tem para se adequar, mas até o momento não retornou o contato.



Nesta quinta-feira (15/07), o serviço de transporte coletivo operou normalmente no município.