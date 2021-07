151ª DP Nova Friburgo - Divulgação

151ª DP Nova FriburgoDivulgação

Publicado 14/07/2021 14:30

Os policiais da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo prenderam, em flagrante, nesta terça-feira (13/07), um professor da rede estadual de ensino por envio de material pornográfico envolvendo adolescentes por meio de uma plataforma para aulas virtuais da rede pública.

Segundo o auto de flagrante, o professor estava publicando fotos pornográficas envolvendo adolescentes na plataforma utilizada pela Secretaria Estadual de Educação para aulas virtuais e foi detido com aparelhos celulares contendo as fotos pornográficas, tendo o mesmo confessado a autoria do evento.

Publicidade

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação afirmou que “repudia veementemente qualquer ação abusiva contra os jovens e adolescentes da rede estadual de ensino público. Informamos que, assim que tivemos ciência de tal ato abominável, tomamos as medidas cabíveis, como bloqueio na plataforma on-line, suspensão provisória nas unidades escolares e registro de ocorrência, além da abertura de um processo administrativo”.

O caso foi identificado e denunciado pela Seeduc na sexta-feira (9/07), que verificou que o professor de Língua Portuguesa, que lecionava no Colégio Estadual Doutor Tuffy El-Jaick e no Instituto de Educação de Nova Friburgo, usou o seu e-mail institucional para enviar foto de cunho pornográfico através da plataforma digital. Segundo a Secretaria, o material foi enviado à turma da primeira escola Tuffy El-Jaick, em que o docente atuava.

Publicidade

Sobre o caso, a Seeduc ainda tranquiliza os pais dos alunos das escolas em que o professor atuava, informando que “não havia registro de nenhuma atividade semelhante por parte do profissional dentro do ambiente escolar”.

Ainda de acordo com a 151ª DP, contra o professor já existem ao menos nove registros relativos à crimes contra a honra e até tentativa de homicídio. Depois de conduzido a sede da delegacia, ele passou pelos procedimentos formais e foi colocado à disposição da Justiça.