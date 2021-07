150 profissionais de saúde participaram do mutirão de vacinação em Nova Friburgo - Divulgação

Nova Friburgo ultrapassou a marca de 107 mil vacinas aplicadas contra a Covid-19, com a realização do “Dia D”, no sábado (10/07). Além disso, o município ampliou o público-alvo e imunizou, nesta segunda-feira (12/07) pessoas sem comorbidades com 49 e 48 anos e pretende chegar a faixa etária de 44 anos até a próxima quinta-feira (15/07).

Segundo a Secretaria de Saúde, do total 107.339 vacinas utilizadas, 78.196 foram para a primeira aplicação e outras 27.573 para a segunda dose e 1.570 para dose única.

Somente no “Dia D” foram 3.165 pessoas vacinadas, com idade entre 50 e 52 anos, nos três pontos da campanha. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 1.259 munícipes receberam o imunizante. No Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino, foram 1.018 vacinados com a primeira dose. Na Imperatriz de Olaria, no bairro de Olaria, foram 888 vacinados.

A ação mobilizou mais de 150 trabalhadores da saúde, como enfermeiros, técnicos e acadêmicos. Além disso, voluntários também participaram da campanha, como os profissionais da Cruz Vermelha.

Em todos os locais a vacina utilizada foi a Pfizer, que requer a aplicação da segunda dose, em um período de 90 dias. Por isso, é necessário estar atento para realizar o cronograma vacinal completo.