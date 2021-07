Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 09/07/2021 17:10

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria Municipal de Comunicação Social (Secom), divulgou, nesta sexta-feira (9/07), um levantamento, que leva em consideração a situação da pandemia de Covid-19 no município, para mostrar que a cidade já começa a sentir os primeiros sinais do avanço da vacinação, com a diminuição do número de mortes pela doença.

Segundo o município, com o avanço da vacinação e as medidas sanitárias impostas no enfrentamento à pandemia de Covid-19, Nova Friburgo já dá sinais claros de recuperação, com significativa queda no número de óbitos em decorrência da doença. Enquanto na segunda semana de abril (do dia 12 ao dia 18) foram registradas 32 mortes por coronavírus, o período compreendido entre os dias 28 de junho e 4 de julho esse número despencou para seis óbitos, uma redução de mais de 80%.

Gráfico divulgado pela Prefeitura de Nova Friburgo sobre queda do número de óbitos por Covid Divulgação Neste levantamento, foram apurados os óbitos ocorridos desde a segunda semana de abril até os números mais recentes, divulgados nesta quarta-feira (7/07). Em 12 de abril, Nova Friburgo registrava 404 mortes por Covid-19. Nesta quarta-feira, 7 de julho, esse número era de 690, portanto, 286 óbitos no período. Número ainda bastante elevado, apesar da queda acentuada.

Enquanto em abril os números de mortes e novos casos da doença seguiam numa crescente, a partir da segunda semana de maio os números começaram a cair, passando de 18 óbitos naquela semana (10/06 à 16/06) para apenas seis no período entre 28 de junho e 4 de julho. Ou seja, a média semanal de mortes despencou de quase três por dia para menos de uma.

Ainda de acordo com a Prefeitura, isso não significa, no entanto, que a pandemia tenha acabado e que devem ser deixadas de lado as medidas de segurança, como lavagem frequente das mãos com água e sabão e álcool em gel, uso de máscaras, além de evitar aglomerações, seja em ambientes fechados ou abertos, e procurar manter sempre o distanciamento seguro de outras pessoas.