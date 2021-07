151ª DP Nova Friburgo - Divulgação

As polícias Civil e Militar de Nova Friburgo divulgaram na noite desta quarta-feira (7/07) informações sobre o homicídio de Paulo Jacob Melo, de 20 anos, morto a golpes de facão, na Rua Capitão Bento José Veloso, no distrito de Riograndina, zona rural de Nova Friburgo. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira e no mesmo dia quatro suspeitos foram presos, graças ao trabalho conjunto das forças policiais.

Segundo a Polícia Civil, os envolvidos eram vizinhos da vítima. Em diligências pela região, foi possível traçar a rota de fuga dos suspeitos e prendê-los. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por causa de dívidas acumuladas pela vítima.

A PM, complementou a informação, divulgando que o mandante do crime teria sido o patrão da vítima, um homem de 42 anos, que encomendou o crime para outro funcionário, um homem de 36 anos, que contou com ajuda de seu irmão, um homem de 28 anos, para empreender fuga do local. Um homem de 65 anos, pai de um dos envolvidos, também foi preso com uma espingarda calibre 28 e quatro munições, após o mesmo assumir a propriedade da arma.

Todos os suspeitos foram conduzidos para 151ª DP para as formalidades legais de autuação em flagrante e adoção das medidas de estilo, aguardando remoção para presídio na capital.