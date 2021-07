Unidade do Detran em Nova Friburgo fica no bairro Duas Pedras - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:00

No próximo sábado (09/07), o Detran-RJ oferece mais um mutirão de atendimentos e o agendamento para ter acesso aos serviços já está liberado pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. Este será o 32º mutirão de serviços realizado para diminuir o gargalo criado com a pandemia.

Em Nova Friburgo, serão realizados os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva. No posto do Detran, que fica em Duas Pedras, também será possível ter acesso ao serviço de emissão da carteira de identidade. O atendimento será das 10h às 16h.

O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.