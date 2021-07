Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, usou as redes sociais para comunicar mudança na coordenação de vacinação - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:37

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (Republicanos), usou suas redes sociais neste final de semana para informar a substituição de toda a equipe da Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o prefeito, a decisão foi tomada devido ao recebimento de muitas reclamações por parte da população e também ao fato do município ter perdido centenas de doses de vacinas de rotina

“Esta coordenação tem a incumbência de elaborar cronogramas e traçar as estratégias nas etapas de vacinação. Com uma nova equipe vamos dinamizar e acelerar o processo de imunização em Nova Friburgo. Nesta próxima semana, manteremos o cronograma, uma vez que ele já foi amplamente divulgado, porém para as semanas seguintes a população pode esperar uma mudança radical que atenderá os anseios dos munícipes”, informou o prefeito.

Para esta semana está prevista uma reunião com a nova equipe da Coordenação de Imunização, na qual deverá ser reavaliado o cronograma de vacinação contra a Covid-19 no município, inclusive com uso de doses que estariam sendo mantidas reservadas para a aplicação da segunda dose dos imunizados.

Sobre a troca e a questão da demora, Johnny Maycon pediu desculpas, disse que sempre ouvirá a população quando forem sinalizadas falhas na gestão, mas também isentou os profissionais que foram substituídos de culpa pelo atraso na vacinação: “Quero aproveitar a publicação para dizer que os nossos profissionais da saúde não são culpados pelo atraso da aplicação das doses em nossa cidade, apenas seguem o cronograma apresentado a eles e a sociedade. Temos o privilégio de termos os melhores profissionais da saúde, que sempre fazem o possível e às vezes o impossível para que as pessoas sejam melhor atendidas”.