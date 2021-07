Drogas foram apreendidas com motociclista que confessou trabalhar para o "Disque Drogas" - Divulgação

Drogas foram apreendidas com motociclista que confessou trabalhar para o "Disque Drogas"Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:20

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, abordaram e prenderam nesta quinta-feira (1/07) um homem de 31 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico, sendo responsável pela entrega das drogas por meio do “Disque Drogas”. O suspeito foi abordado na Rua Farinho Filho, no Centro, em uma motocicleta.

Com ele foram apreendidas três unidades de cocaína, cerca de 215 gramas; quatro unidade de maconha, pesando 1.820 gramas; uma balança e também a quantia de R$ 2.076 em dinheiro. Aos PMs, ele assumiu que estava fazendo entrega do material. O caso foi registrado na 151ª DP, onde o suspeito permaneceu preso e as drogas apreendidas.

Publicidade

Na quarta-feira (30/06), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas. Ele foi abordado na Rua Antônio Banjar, no Catarcione, com 37 unidades de maconha e 12 unidades de cocaína.