Setor de Conquista do 11º BPM de Nova Friburgo foi acionado para uma das ocorrências de encontro de cadáver - Arquivo/ 11BPM

Setor de Conquista do 11º BPM de Nova Friburgo foi acionado para uma das ocorrências de encontro de cadáver Arquivo/ 11BPM

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:08

Nesta quinta-feira (1/07), os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo foram acionados para duas ocorrências de encontro de cadáveres. A primeira foi na Estrada da Ponte Preta, no distrito de Campo do Coelho, onde os PMs encontraram o corpo de um homem, aparentando ter 25 anos, baleado diversas vezes.

Segundo a PM, o corpo estava às margens da estrada, na altura da localidade Ponte Preta. O caso foi registrado na 151ª DP e a perícia esteve no local. Ainda não há informações de suspeitos ou da motivação do crime.

Publicidade

Um segundo corpo foi encontrado boiando às margens de um rio, na Rua Alexandre Fleming, em Debossan. Segundo a PM, a vítima seria um homem de 39 anos, que de acordo com moradores da localidade, possuía histórico de alcoolismo.

Ainda de acordo com a PM, não havia sinais de violência. O local foi periciado e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Friburgo, mas até o momento é caso está sendo tratado como afogamento acidental.