As duas mãos que constituem a escultura, distantes entre si pelo limite da base da peça, são manejadas até se tocarem - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:42

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), por intermédio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), trará para Nova Friburgo, neste mês de julho, a exposição da escultura do movimento Rio de Mãos Dadas, que permanecerá na Praça Dermeval Barbosa Moreira entre os dias 10 e 24.

A exposição compreende uma intervenção urbana: duas mãos que constituem a escultura, distantes entre si pelo limite da base da peça, são manejadas até se tocarem. Construídas em laminação de fibra de vidro, com reforço interno em metalon e acabamento em madeira, levam pintura artística em tinta branca. A escultura mede dois metros de comprimento, um metro e vinte centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Demandará três dias para montagem.

A exposição, autorizada pela Prefeitura, que apoia o evento, pretende divulgar mensagens positivas para que a população vislumbre um 2021 melhor e efetivar ações diversas de ajuda aos municípios no enfrentamento à pandemia. Em seu viés cultural, a campanha da Fecomércio começou na capital e agora segue para o interior com o nome de Rio de Mãos Dadas pela Sua Cidade.

“Esse movimento simboliza a esperança na superação da pandemia do coronavírus e em tempos em que poderemos retomar o contato social e ter de volta tudo aquilo a que renunciamos num período de enormes desafios”, explica o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende.