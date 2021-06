Drogas apreendidas com suspeitas que desembaram de ônibus na Ponte da Saudade - Divulgação

30/06/2021

Um policial militar do 11º BPM de Nova Friburgo, que estava voltando de ônibus para o município, em sua folga, na noite desta terça-feira (29/06), impediu que 922 unidades de drogas chegassem para abastecer o tráfico na cidade, ao perceber a movimentação suspeita de duas mulheres, de 21 e 35 anos, que também estavam no coletivo.

O PM acionou o batalhão, solicitando apoio do Serviço Reservado, e as mulheres foram abordadas logo após desembarcarem na Rodoviária Sul, no bairro Ponte da Saudade. Com elas foram apreendidas 70 unidades de cocaína, 672 unidades de maconha e 180 unidades de haxixe. A ocorrência foi apresentada na 151° DP, onde as acusadas foram autuadas, permanecendo presas e todo material apreendido.

Também nesta terça-feira, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) realizaram a abordagem de dois homens, de 25 e 37 anos, na Estrada Velha Mury-Lumiar, em Macaé de Cima, e na ação apreenderam uma espingarda calibre 20 e duas espingarda calibre 32. A dupla foi detida por posse ilegal de armas, sendo encaminhados para a delegacia, onde foram autuados e liberados mediante pagamento de fiança.

Em São Geraldo, os PMs do Serviço Reservado prenderam um homem de 20 anos com 33 unidades de cocaína e 10 munições calibre 9 milímetros, em ação de combate ao tráfico na Rua Ricardo Santos, na localidade Nova Esperança.