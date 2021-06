Distritos tiveram um número exclusivo disponibilizado para casos de emergência em saúde - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:52

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou que, atendendo a uma solicitação dos moradores de Lumiar e São Pedro da Serra, disponibilizou um número de celular para o atendimento de emergência do 5º e 7º distritos e adjacências. O número é o (22) 99974-3119 e já está sendo instalado o aplicativo de mensagens Whatsapp no celular, tendo em vista que muitos lugares da região não possuem sinal de rede.



Segundo a Prefeitura, o objetivo é tornar a comunicação mais eficaz e o atendimento ao paciente mais rápido em casos de emergências em saúde. Contudo, a administração ressalta que o 192 não deixará de existir e continuará funcionando, sendo o novo número mais uma opção para que os moradores dos dois distritos façam o contato com a equipe de saúde.

“Há um tempo, a população de Lumiar e São Pedro relata a dificuldade de realizar ligações para o 192 de algumas operadoras. Diante disso, em parceria com uma moradora, a prefeitura, através da Coordenação de Ambulâncias de Nova Friburgo, adquiriu o aparelho e a linha telefônica”, informou.