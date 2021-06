Prefeito Johnny Maycon esteve na localidade de Tiradentes para entregar a obra de contenção - Divulgação

Prefeito Johnny Maycon esteve na localidade de Tiradentes para entregar a obra de contençãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:32

A Prefeitura de Nova Friburgo entregou, no último sábado (26/06), a obra de contenção na Rua Jerônimo de Castro, no Loteamento Tiradentes, no distrito de Amparo, local popularmente conhecido como “curva da morte”. Para marcar a data, os moradores fizeram um bolo.



Johnny Maycon esteve na localidade de Tiradentes: “A comunidade fez o ‘bolo da vitória’ e cantou parabéns para comemorar essa importante realização. Vale destacar que esta é uma conquista graças a mobilização organizada pelo Coletivo Vozes do Tiradentes, que uniu os moradores para lutarem pelos seus direitos e, com isso, cobrou e pressionou o Poder Público no decorrer de todo o ano de 2020 para que o mesmo fizesse a sua parte”, escreveu o prefeito.

Deslizamento aconteceu em dezembro de 2019 Adriano Machado/ Reprodução G1

A obra de reconstrução no local, que foi fortemente atingido pelas chuvas em dezembro de 2019, foi realizada pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), um programa do Governo Federal para situações de emergência ou estado de calamidade pública. As intervenções foram definidas pela Defesa Civil Municipal, que apresentou a proposta ao Governo Federal para a arrecadação da verba.



Tendo conseguido o recurso, o município lançou um edital de licitação no ano passado, na modalidade tomada de preço, com valor estimado em pouco mais de R$ 470 mil. A licitação foi vencida pela empresa Itaúba Construtora LTDA, sendo a obra fixada no valor de R$ 416.125,91, e os serviços retomados no final de abril deste ano e a construção do muro de contenção em cortina atirantada e tipo gabião foi concluída dentro do prazo de 60 dias. A obra de reconstrução no local, que foi fortemente atingido pelas chuvas em dezembro de 2019, foi realizada pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), um programa do Governo Federal para situações de emergência ou estado de calamidade pública. As intervenções foram definidas pela Defesa Civil Municipal, que apresentou a proposta ao Governo Federal para a arrecadação da verba.Tendo conseguido o recurso, o município lançou um edital de licitação no ano passado, na modalidade tomada de preço, com valor estimado em pouco mais de R$ 470 mil. A licitação foi vencida pela empresa Itaúba Construtora LTDA, sendo a obra fixada no valor de R$ 416.125,91, e os serviços retomados no final de abril deste ano e a construção do muro de contenção em cortina atirantada e tipo gabião foi concluída dentro do prazo de 60 dias.