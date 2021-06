Brasil recebeu primeiro lote do imunizante Janssen/ Johnson&Johnson - Ministério da Saúde

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:12

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu no último sábado (26/06) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, com distribuição do Governo do Estado.

Neste lote, o município foi contemplado com o imunizante da Janssen, produzido pela farmacêutica americana Johnson & Johnson, que chegou recentemente ao Brasil. Essa vacina é aplicada em esquema de dose única, com 85% de eficácia após 28 dias de imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 7.950 doses para aplicação da primeira e segunda doses. Desse número, 4.010 são da CoronaVac, 2.370 da Pfizer e 1.570 da Janssen.