Leitos de enfermaria poderão ser destinados novamente para pacientes com Covid-19 caso haja necessidadeDivulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 13:00

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu uma nota de esclarecimento sobre a redução de leitos de enfermaria de Covid-19 no Hospital Municipal Raul Sertã. Segundo o município, a mudança ocorreu após o fechamento dos dados do boletim diário com a informação da ocupação na unidade, sendo constatada uma queda na taxa de internação.

Dos 63 leitos exclusivos, 16 foram revertidos para o tratamento clínico geral. Agora, a unidade tem 47 leitos de enfermaria destinados a pacientes com Covid-19. O número de UTI permanece o mesmo, com 20 leitos exclusivos.

“A redução aconteceu porque a Secretaria Municipal de Saúde verificou a diminuição na taxa de ocupação dos leitos de enfermaria do Hospital, nos últimos dias. Esse dado decrescente é reflexo do avanço da vacinação no município”, diz a nota.

De acordo com o último boletim Covid-19, emitido nesta sexta-feira (25/06), O Hospital Municipal Raul Sertã estava com 21 dos 63 leitos de enfermaria ocupados, ou seja, 33,3% da capacidade. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 70%, com 14 dos 20 leitos com pacientes.

A Secretaria de Saúde ainda fez um alerta sobre o enfrentamento da pandemia: “É importante lembrar que apesar das taxas baixas de internação de enfermaria, ainda é necessário manter os cuidados para evitar o contágio da Covid-19, como, por exemplo, o uso de máscara, do álcool em gel e o distanciamento físico”.

Segundo a Prefeitura, caso haja necessidade em algum momento de ampliar os leitos de enfermaria Covid-19, a Secretaria de Saúde adotará todas as medidas cabíveis para garantir o atendimento à população.