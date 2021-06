Unidade Básica de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro, em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Unidade Básica de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro, em Nova FriburgoPaula Valviesse

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 15:08

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou essa semana um alerta sobre a vacinação contra a raiva humana. Assim como a imunização contra a Covid-19 e de prevenção contra a Influenza, a vacina antirrábica para a prevenção e combate à raiva também está sendo oferecida nos postos.

A raiva (hidrofobia) é uma doença viral, infecciosa, caracterizada como uma encefalite progressiva e aguda, ou seja, uma inflamação no cérebro, com letalidade de cem por cento. A transmissão acontece pela saliva ou mordida de animais infectados, como cães e gatos.

A prevenção é feita por meio da vacina antirrábica, que age estimulando o organismo a produzir sua própria proteção contra a raiva, e por isso, pessoas que estão frequentemente em exposição ao vírus, como veterinários e fazendeiros, podem receber o imunizante antes ou após o contato com a doença.

A vacinação acontece em livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Saúde Dr. Sílvio Henrique Braune, no Suspiro. É obrigatória a apresentação do cartão do SUS, mas não é necessário um encaminhamento médico.

Em caso de acidentes, o paciente será acolhido pela equipe de saúde, que irá avaliar o caso e montar um esquema de vacinação, a partir da coleta dos dados. Caso seja necessário, o infectado será encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã para a aplicação de soro.

Já em relação a campanha de imunização contra raiva em cães e gatos, em área urbana, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, através da Vigilância Ambiental, prevê que a vacinação dos animais aconteça no mês de outubro.