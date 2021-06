Prossionais vão reforçar o atendimento nas unidades de saúde de Nova Friburgo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 12:45

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (24/06) o edital de convocação de mais 141 profissionais para atuarem nas unidades de saúde do município. Segundo a Prefeitura, o objetivo da convocação é reforçar o atendimento na rede pública e o processo de contratação será feito até que se completem as vagas ofertadas.

Foram convocados técnicos de imobilização ortopédica (3); obstetra (1); maqueiros (9); técnicos de enfermagem (81); fonoaudiólogos (2); auxiliares em saúde bucal (2); psicólogos clínicos (12); e enfermeiros (31), aprovados no Processo Seletivo Simplificado realizado pela pasta.

Os profissionais deverão comparecer ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, segundo andar, no Centro, entre os dias 5 e 9 de julho, das 10h às 16h.

É necessária a apresentação dos seguintes documentos: duas fotos 3x4; certidão de nascimento, casamento ou união estável; certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos); caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos; identidade (RG); cadastro nacional de pessoa física (CPF), com certificado de regularidade obtido no site da Rceirta Federal; título de eleitor, com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação; certificado de reservista (sexo masculino); cartão do pis/pasep ou comprovante bancário que contenha o número; comprovante de endereço atualizado; carteira de trabalho e previdência social (CTPS); cópia do cartão bancário com o número da conta corrente (banco do bradesco); certificado de conclusão em curso de ensino no grau equivalente ao cargo; certificado de curso técnico e/ou profissionalizante equivalente ao cargo; registro da profissão no órgão de classe; última declaração completa do imposto de renda pessoa física ou declaração de isento.

Confira a lista do convocados por ordem de classificação:

Técnico De Imobilização Ortopédica

- Pedro Paulo De Oliveira Pereira

- Mario Luiz Carvalho Pinto

- Jorlean Caldeira Rosa

Obstetra

- Aldmilla Espindola Leite Ribeiro

Maqueiro

- Luciano Da Rocha Gomes

- Raphael Calazans De Carvalho

- Lucas Jefferson De Azevedo Gomes

- Marcilio Almeida Furtado

- Felipe Carlos Marques

- Antonio Carlos Souza De Oliveira

- Fernanda Clara Souza Da Costa

- Gabriel Gonçalves

- Elias Schumacker

Técnico De Enfermagem

- Lenize Campos Coelho

- Myllena Heringer Barrada

- Tamires Dos Santos Nogueira

- Rosiana Da Silva Bastos

- Gabrieli De Oliveira

- Rita De Cássia Gomes Dos Santos

- Katia Venina Santos Da Silva Moreira

- Morgana Barbos Otoni

- Luciana Alves Silva Da Conceição

- Andreia Quenupp Da Silva Farias

- Edna Dornelas Dos Santos

- Ronária Terração De Carvalho

- Karen Michele De Oliveira Thuler

- Luciana Guimarães Do Couto

- Marcia Regina De Sant'anna Eiras

- Jaqueline Almeida Azevedo

- Fabiana Da Cunha Silva

- Jesionete Machado Oliveira

- Daniel Emmerick Gravino

- Samantha De Oliveira Nascimento

- Andrea Raquel Da Silva

- Monique Da Silva Pereira

- Laura Carolina Vieira Reis

- Elisângela Pedro Heiderich

- Miriam Maria Da Silva Esperança Fernandes

- Roberta Torres Do Canto Martins

- Estela Rutledge

- Jennifer De Andrade Silva Batista

- Andrea Maria Motta Lopes

- Erika Silva Dos Santos

- Gilcimar Gonçalves

- Jeanne Da Silva Monnerat

- Fabricia Barbosa Dos Santos Matos

- Tatiana Martins

- Elisangela Falcão Mantahy

- Tatiana Ramos Sales

- Carine Pinto De Oliveira

- Fernanda De Freitas Machado

- Larissa Pecegueiro Glativol

- Paula Monteiro De Jesus

- Cleidson Silva De Araújo

- Alciléa Nilce Mendes Vilhena

- Jeorgina Valeria Soares

- Adriana Boy

- Amanda Mendes Da Silva Macario

- Mariane Dos Santos Nogueira

- Jéssica Garcia Ribeiro

- Rosa Marquete Tardim

- Thatiana Marques Silva

- Bruna Miranda De Lima

- Jainne Cecilia Nogueira Tardin

- Neuza Francisca Da Costa

- Nadimara De Oliveira Figueira Fragoso

- Guilherme Siqueira Tavares

- Camila Robadey Marques

- Dayna Faria Da Costa

- Luana De Oliveira Magalhães

- João Victor Jander Da Silva

- Lorrayne Costa Da Silva

- Gleisy Kell Panisset De Almeida

- Mariana Santos De Souza

- Karla Herdy Corbiceiro Zebendo

- Monica Jacinto De Oliveira

- Ana Alicia Cima De Farias

- Lorraine De Oliveira Barcellos Figueiredo

- Marcela De Oliveira Da Silva

- Pamela Beatriz Santos Da Silva

- Mayara De Azevedo Correa

- Marta Da Silva Moraes Alves

- Lidiane Aguiar Da Silva

- Gustavo Moraes Lima

- Daile Valeria Da Cunha Senhorinho

- Lucineia Moreno Costa

- Jeane Gomes Da Silva Santos

- Maria Izabel Costa Da Silva

- Fabiana Lopes Da Silva

- Rodrigo Mattos Da Silva

- Bruna Da Silva Gomes

- Vanessa Cristina Da Silva

- Maria Natalina Da Silva Chimenes

- Thais Souza Da Silva

Fonoaudiólogo

- Thalita Da Costa Leite Chermaut

- Yngrit Oliveira Verly

Auxiliar Em Saúde Bucal

- Sara Carmine Rapozo Martins

- Anderson Crescencio Piran

Psicólogo Clínico

- Karla De Souza Magalhães

- Francine Pinheiro Navega

- Flavia Pinheiro Teixeira

- Helena Ventura Wambier

- Elisete Machado De Almeida

- Mábia Oliveira Pettine

- Sueli Da Silva Nogueira

- Claudia Regina Quintanilha Da Costa

- Viviane Xavier Hotz

- Lívia Moura De Andrade

- Daniele Barbosa Jaccoud Ferra

- Sanmyo Michael Mendes De Paiva

Enfermeiro

- Vanessa Da Silva Brum

- Juliana Moreira Correa De Sá

- Lucia Helena De Castro

- Luciene Dutra Falcão

- Jacira Ramos Diniz

- Natâne Emmerick Macedo De Barros

- Antonia Luzia Carvalho Mori

- Mirelle Lima Miranda

- Renata Alves Da Conceição

- Flavia Maria Cotrim Mesquita

- Lara Cristina Santos

- Luiz Otavio Gavioli Guarilha De Souza

- Carla Mozer Benedito

- Marcelo Teixeira Amaral

- Aglair Barbosa Dos Santos

- Camila Machado Camilo Dos Santos

- Michele Da Costa Klen Ribeiro

- Leonardo Lira Pessanha

- Telma Dos Santos Malta Teixeira

- Melina Gomes Trajano Franco

- Betânia Gonçalves Do Couto

- Kelly Teixeira Storck

- Rochane Aurea Dos Santos

- Marcelo Marinho Delfino

- Andre Luiz Vilodres Do Amaral

- Suellen Da Motta Carminatti

- Renata Da Piedade Teixeira Mota

- Karla Gualberto Silva

- Shiley Santos Passos Cipriano

- Fatima Conceição Coimbra Lopes

- Patricia Santiago Tourinho